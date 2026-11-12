哈萨克斯坦提议在联合国支持下成立一个国际组织，以加强全球在水安全领域的合作。哈萨克斯坦总理奥尔扎斯·别克捷诺夫在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会上表示，阿纳多卢通讯社报道。

中亚水安全

别克捷诺夫表示，中亚国家正面临气温上升、冰川缩减、荒漠化和缺水问题。他强调需要加强区域合作，并邀请国际伙伴支持由哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫发起的倡议。

政府首脑表示，哈萨克斯坦遵守《巴黎气候协定》，并计划到2060年实现碳中和。该国可再生能源在电力生产中的占比在六年内增长了四倍，达到8%。到2030年，哈萨克斯坦的目标是将这一比例提高至15%。

别克捷诺夫还提到，哈萨克斯坦正与阿塞拜疆和乌兹别克斯坦共同建设绿色能源走廊，该走廊将向国际市场供应清洁电力。

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吉尔吉斯斯坦的提议

吉尔吉斯斯坦内阁主席阿迪尔别克·卡瑟马利耶夫呼吁加强对山区国家的国际气候融资，并提议建立全球山区韧性中心。他还呼吁各国支持将2028年至2037年宣布为联合国加强山区韧性十年，并每年举行联合国山区议题气候对话。

卡瑟马利耶夫提及为吉尔吉斯斯坦伊塞克湖设立国际信托基金的倡议。吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫承诺从国家预算中拨款1000万美元用于设立该基金。

摩尔多瓦的气候目标

摩尔多瓦总理瓦西里·托凡则呼吁开展更积极的国际合作，并提供更便利的气候融资。他表示，该国可再生能源在电力生产中的占比在六年内从约3%增至近30%，摩尔多瓦计划到2035年将温室气体净排放量减少75%。

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