澳大利亚财政部长吉姆·查默斯表示，即将发布的年中经济和预算预测更新将包括大幅节省开支措施，以应对通胀。他在悉尼举行的澳大利亚证券和投资委员会会议上表示，政府需要充分削减支出，但不能削减到危及经济增长的程度，据《卫报》报道。

在节省开支与增长之间取得平衡

查默斯表示，此次更新应缓解当前对经济承载能力的压力，同时保留在不进一步加剧价格压力的情况下，针对生活成本上涨提供援助的能力。他还指出，金融市场似乎认为澳大利亚的利率已经见顶。

在五次加息后，查默斯面临压力，失业率和生活成本都在上升。他将重点放在节省开支上归因于偿还政府债务的成本增加、基本服务价格上涨以及其他不可避免的支出。

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赤字与税收变化

查默斯表示，自工党于2022年上台以来，政府已实现总计1800亿澳元的节省开支。同时，预算文件预计2024—2025年度赤字接近100亿澳元，2025—2026年度为223亿澳元，而本财年的预期赤字为315亿澳元。

安东尼·阿尔巴尼斯政府还试图推动落实5月预算中宣布的税收措施，其中包括对酌情信托收入征收最低30%的税。澳大利亚税务局计划就系统现代化与企业进行磋商：预先填写承包商收入数据，并简化FBT制度下小额福利的征税规则。

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