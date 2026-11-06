在美国加利福尼亚州，州财长菲奥娜·马在中期选举中当选副州长。她成为首位当选该州第二高级别行政职位的亚裔美国人，《南华早报》报道。

马的政治生涯

60岁的马出生于纽约一个中国移民家庭。她在旧金山开启政治生涯，并当选该市监事会成员。此后，马担任过数个州级职位，在当选副州长前曾任加利福尼亚州财长。

马在给《南华早报》的声明中表示，她的胜利是对一代代克服障碍、为后来者铺平道路的亚裔美国人的致敬。她还希望，这一结果能激励年轻人，尤其是女孩和移民子女，胸怀大志并努力奋斗。

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在中国的家族历史

马的出身引起了中文媒体和网络社群的关注。据中文出版物报道，她的祖父是马震——中华民国陆军中将，1928年成为云南省昆明市首任市长。

马震的两位兄弟也曾担任将军。这三兄弟因在抗日战争期间的军事贡献而闻名，他们的家族被称为“一门三将”。马表示，她后来才得知祖父担任昆明市长的经历，因为她从未见过他：她的祖父母在她出生很久之前就已去世。

据中文媒体报道，2023年，马与父亲一起探访了位于昆明的家族故地。她还称，父母移居美国的故事是她自身政治历程的重要组成部分。她说，父母带着3000美元和一个梦想来到美国，并向她灌输了勤奋、教育、坚持以及帮助他人的价值观。

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