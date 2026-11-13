英格兰队在伦敦温布利球场举行的欧国联比赛中以2比1战胜克罗地亚。哈里·凯恩罚入制胜点球，并第126次代表国家队出场，超越彼得·希尔顿，成为英格兰男子国家队出场次数最多的球员。据《卫报》报道。

英格兰队在上半场中段取得领先。凯恩接到刘易斯·霍尔的传球后，斜传给裘德·贝林厄姆。后者凌空射门高出横梁，随后后卫约什科·格瓦迪奥尔出现失误，让摩根·罗杰斯从近距离将球送入多米尼克·利瓦科维奇把守的球门。

防守失误与凯恩的点球

在比赛进行到接近一小时时，克罗地亚队扳平比分。一次角球传中后，贾雷尔·夸安萨试图头球将球回传给门将乔丹·皮克福德，但没有注意到佩塔尔·苏契奇。这名克罗地亚球员伸脚破门。

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随后，英格兰队在一次角球中因双方在克罗地亚禁区内争抢而获得点球：VAR认定伊万·斯莫尔契奇拉扯了夸安萨的球衣。凯恩将球踢向球门中央，利瓦科维奇未能挽救球队。这个进球是这名前锋代表英格兰队打入的第92球，也是他第27次罚进点球。

争夺小组第一的机会

克罗地亚队在比赛末段有机会扳平比分。尼古拉·弗拉希奇最接近进球，他在第82分钟停球后射门，皮球擦着立柱偏出。詹姆斯·加纳替补登场后也为英格兰队进球，但由于贝林厄姆越位，进球被判无效。

比赛开始前，凯恩因创下纪录而受到表彰：他与四名儿童一同走进球场，还获得了彼得·希尔顿、卢卡·莫德里奇和威廉王子的嘉奖。这场胜利让托马斯·图赫尔的球队保留了在马德里的比赛中超越西班牙、获得小组第一的机会。

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