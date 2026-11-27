在英国，威尔士亲王和王妃的Instagram账号发布了即将上映的纪录片《Heal: A Princess of Wales Story》的一段片段。威尔士王妃凯特在片中讲述了自己的癌症治疗经历，称经历癌症或其他长期疾病的过程是孤独的。与此同时，她指出，人们并非独自克服人生考验。

与支持小组会面

据《滚石》报道，在这段片段中，凯特参加了Shine Cancer Support支持小组的一次会议。她告诉参与者，对她而言，分享自己的经历、倾听他们的故事，并与经历过类似处境的人交流十分重要。

王妃还指出，此前她几乎没有在家庭圈子之外谈论这段经历。她表示，疾病让她与许多正在经历各自旅程的人建立了联系，因此这段经历不再仅仅是个人的。

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首映与三峰挑战

该片将于11月29日在BBC播出，次日将在NBC播出。在这部纪录片中，凯特回忆了自己在参加“三峰挑战”期间与癌症抗争的经历——在24小时内攀登英格兰、苏格兰和威尔士的最高山峰。她于6月完成了这项挑战，以支持皇家马斯登癌症慈善机构。凯特曾在皇家马斯登医院接受治疗，影片发行所得也将捐给该慈善机构。

凯特于2024年3月在1月接受腹部手术后公布了自己的诊断结果。2024年9月，她表示治疗已经结束；2025年1月，她称自己处于缓解期，并专注于康复。

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