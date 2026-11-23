总部位于英国萨里郡的餐饮公司Compass计划将其主要上市地从伦敦迁至纽约。《卫报》报道称，消息援引《金融时报》。该公司可能最快于周二公布这一意向，并同时发布年度财务业绩。

Compass是富时100指数成分股，自1988年以来一直在伦敦上市。该公司估值约为436亿英镑，即570亿美元。其总部位于萨里郡，全球员工总数超过60万人。

大部分利润来自北美

Compass为英国超过2,000所学校、学院、专科学院和大学，以及部分国民医疗服务体系医院和私人办公室提供餐饮服务。该公司还向星巴克、Costa和Taco Bell连锁店供应即食食品。

去年，Compass的30亿美元利润中约四分之三来自北美。2023年10月，该公司将财务报告货币从英镑改为美元；今年4月，又将其伦敦股票的交易转为以美元进行。

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在伦敦保留第二上市

据《每日电讯报》报道，Compass打算保留在伦敦的第二上市，并表示这些变化不会威胁其在英国的员工。《卫报》已联系该公司寻求评论。

Compass的潜在决定将成为又一家大型公司从伦敦转移至美国。此前，Ashtead、CRH和Flutter Entertainment已将主要上市地迁至美国。AstraZeneca今年也直接将其股票在纽约证券交易所上市，使美国和伦敦证券的地位平等。

据安永数据，今年上半年伦敦仅有7宗新上市，合计募资5.77亿英镑。

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