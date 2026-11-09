2023年夏季，芬兰社会保险机构Kela为评估员工生产率，追踪了约2000名员工的电脑鼠标点击记录。正如YLE News报道，此次检查涵盖员工此前两至六个月的工作情况。

工作时间审查

Kela表示，这项监控是一次性试验。与此同时，许多员工认为这给他们带来了压力。Kela雇有近4000名负责处理社会福利申请的专业人员，由300多名经理管理。

监控结果显示，数十名员工受到训诫、警告或被解雇。一名员工表示，报告详细记录了员工何时从队列中接手案件、作出决定，或让案件停滞不前。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

解雇与法院裁决

在根据2023年检查结果编制的一份演示材料中，管理人员被建议关注意外或解释不清的缺勤、员工不愿到办公室上班，以及长时间显示为黄色或红色的Skype状态。文件还提到任务之间长时间的间隔以及选择性处理案件。

Kela曾表示，其发现不当使用工作时间的情况有所增加，并据此于2024年解雇了10人。2026年春季，芬兰劳工法院认定其中一起解雇违法：法院认为，监控报告未能可靠地反映该员工如何使用工作时间。

关注我们在