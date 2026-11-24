英国剑桥大学研究人员发现，19%的原发癌症肿瘤和26%的转移性肿瘤具有与靶向药物相关的DNA改变，而这些药物已至少获批用于一种癌症。超过一半潜在可治疗的遗传改变是在相关药物尚未获批或此类改变未被常规检测的癌症类型中发现的，News-Medical报道。

分析超过1.7万个肿瘤

该团队分析了超过1.7万个肿瘤的全基因组测序数据。样本包括来自英国“10万基因组”项目的1.1万个原发肿瘤，以及来自荷兰Hartwig Medical Foundation数据库的6000个转移性肿瘤。

科学家寻找能够与美国食品药品监督管理局批准的疗法直接关联的改变。他们还评估了药物仍处于研发阶段或临床试验阶段的遗传改变。

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按癌症类型批准的限制

靶向药物通常在针对特定肿瘤类型的试验后获得批准。因此，一种因特定分子靶点而获准治疗某种癌症的药物，不能自动用于治疗另一种癌症，即使其中存在相同的DNA改变。

该研究没有仅寻找单个突变，而是采用全基因组测序来识别DNA损伤的总体模式。这种方法尤其能够发现同源重组缺陷——细胞中最精确的DNA修复机制之一发生的障碍。

该研究的资深作者、剑桥大学基因组医学系教授Serena Nik-Zainal指出，并非每一种已获批准的药物都适合治疗另一种癌症。她表示，结果指出了开展新临床试验的可能方向。作者还强调，需要验证这种方法是否会改善患者的治疗结果，以及全基因组测序是否具有经济可行性。研究结果发表于《The Lancet Oncology》期刊。

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