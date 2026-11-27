英国剑桥的研究人员开发出一款名为eVRT的耳戴式设备原型，面向患有头晕和失衡症状的人群。该系统外形类似耳机，旨在帮助患者在家进行前庭康复。该项目获得了两项总额为398,701英镑的资助，用于进一步开发该设备，News-Medical报道。

系统如何运作

eVRT由剑桥大学临床神经科学系SENSE实验室团队开发，该团队由Manohar Bance教授领导。该设备测量平衡指标，并与一款追踪练习完成情况的应用程序连接。该应用程序还可监测患者进展，物理治疗师和临床医生则可据此调整治疗方案。

报道指出，15%至20%的成年人口患有头晕和失衡障碍。在专业物理治疗师指导下进行头部、眼部和身体练习可能有所帮助，但英国国家医疗服务体系中，仅约三分之一的信托机构能在跌倒后提供此类支持。在没有陪同的情况下自行在家进行前庭练习，往往效果有限。

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资助与居家测试

英国研究与创新署拨款248,783英镑，用于推动eVRT进入生产准备阶段，包括医疗器械认证，以及评估向英国、欧洲和美国市场供应该产品的途径。Wideblue公司将提供制造咨询，商业化计划则将通过Pinnacle Neuroscience衍生公司推进，该公司正由Cambridge Enterprise参与组建。

英国国家健康与护理研究所还通过NIHR THRIVE计划提供了149,918英镑。这些资金将用于与患者和医疗专业人员共同完善该设备。该资助项目的工作将包括在患者家中对该系统进行为期两周的试点测试，以及在全英国范围内访谈患者、照护者和临床专业人员。

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