统一世界超次中量级冠军尚特尔·卡梅伦将于12月24日在迪拜与前世界冠军米凯拉·迈耶进行二番战。这场比赛将作为杰克·保罗对阵塞德里克·敦贝的拳击之夜垫场赛举行，天空体育报道。

四个月内的第二场比赛

卡梅伦与美国选手迈耶将在伯明翰的首场对决四个月后再次在拳台上相遇。8月，卡梅伦以一致判定击败迈耶。天空体育称这场比赛是年度最佳比赛的候选者。

据卡梅伦称，两位运动员在首场比赛前就商定了二番战，并履行了这一约定。迈耶在失利后表示，她认为自己是首场对决的胜者，并称自己已努力纠正错误，打算夺回冠军腰带。

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迪拜赛事阵容

Most Valuable Promotions首席执行官纳基萨·比达里安表示，卡梅伦将在二番战中卫冕三个头衔。Coca-Cola Arena赛事的主赛将是保罗与敦贝之间的一场八回合职业次重量级比赛。这将是保罗自与安东尼·约书亚比赛后首次重返拳台。

敦贝是两届Glory次中量级自由搏击冠军。他的自由搏击战绩为75胜、7负、1平，其中45场胜利来自击倒。在综合格斗中，他的战绩为6胜1负；在职业拳击中，他取得过一场胜利：2015年，他以点数击败穆罕默德·福迪尔。

赛事还安排了一场八回合轻量级比赛，对阵双方为美国奥运选手贾马尔·哈维和苏格兰选手克雷格·摩根。哈维战绩为5胜0负，其中4次击倒获胜；摩根战绩为15胜1负1平。

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