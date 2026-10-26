在肯尼亚，警察总监道格拉斯·坎贾在上诉法院确认其有权招募、管理和晋升身着制服的人员后，晋升了85名高级警官。据Nation Kenya报道，晋升信于周五开始发放，距离法院裁决仅数小时。

部门负责人获晋升

通用服务部队（GSU）指挥官约哈纳·托努伊晋升为高级警察总监助理。获得同一警衔的还有国家警察局行动主任菲利普·阿乔拉·奥皮约、刑事调查局行动主任萨姆森·基普图姆、国家刑事调查学院院长易卜拉欣·吉洛、政府大楼保护部门指挥官埃格雷·沙马拉，以及内部事务部门主任保罗·穆莫。

高级警察总监助理这一警衔比副警察总监职位低一级。获晋升为警察总监助理的人员包括总统威廉·鲁托随行护卫队负责人威廉·基普托·萨韦、交通部门指挥官史蒂芬·奥迪安博·奥凯雷、凶杀案调查部门主任马丁·纽古托，以及刑事调查局企业传播主任约翰·基马蒂·马雷特。

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法院裁决结束争议

上诉法院由三名法官组成的合议庭驳回了国家警察局委员会和肯尼亚法律协会的上诉。法院澄清，委员会的权限涵盖警察部门的文职人员，而警察总监对身着制服的人员拥有独立权限。

由于警察总监与国家警察局委员会之间的争议，300名警察的晋升曾被暂停。法院裁决后，85名曾在警察学院接受培训的高级警官，以及215名从警员到高级警长的初级人员收到了晋升信。全国共晋升了1,948名警察；国家警察局预计将在筹备2027年大选期间进行新的任命。

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