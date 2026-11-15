肯尼亚当局在该国东北部达达布难民营综合体内的哈加德拉营地发生抗议活动后展开调查。在与安全部队的冲突中，抗议者破坏了难民事务部门办公室，盗走政府设备，并进入附近企业，阿纳多卢通讯社报道。

因市场建设引发的抗议

骚乱于周六上午在靠近索马里边境的加里萨县哈加德拉营地开始。年轻难民反对在一块空地上建设现代化市场的计划。警方称，抗议者向安全人员投掷石块，数家企业被迫暂停营业。

难民事务部门表示，其办公室和其他基础设施旨在服务难民和哈加德拉当地社区。该部门强调，破坏设施会阻碍必要服务的提供，并威胁社区间的和平共处。

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寻找涉事人员

社区代表马哈特·穆利德表示，尽管此前已与难民和当地居民领袖进行磋商，但对该项目不满的商业利益方可能煽动了抗议活动。当局表示，正在确认涉事人员，努力追回被盗财产，并防止发生新的骚乱。

达达布综合体于1991年设立，旨在安置逃离索马里内战的人们，目前有超过43.8万名难民和寻求庇护者。根据联合国难民署的数据，其中近97%来自索马里，截至10月31日，哈加德拉有超过14.5万人。

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