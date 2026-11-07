肯尼亚的ANITRAC牲畜数字身份识别和追溯系统已在纳罗克、基图伊、加里萨、泰塔-塔维塔、西亚亚、基安布和塔纳河七个试点县以及国营农场运行。国家畜牧业发展部首席秘书乔纳森·穆埃克表示，每头动物都会被分配一个唯一的电子耳标，并与一个集中式安全数据库相连，Nation Kenya报道。

该系统将记录动物的所有者、放牧地点、疫苗接种情况、跨县移动，以及屠宰或加工情况。数据可通过网页门户和移动应用程序获取；据国家畜牧业发展部介绍，该应用可在没有互联网连接的地区运行。

对移动和疾病的控制

官员将ANITRAC视为使用烧红铁器给牲畜烙印的替代方案。该系统 предусматривает数字化转移所有权以及动物移动的电子许可。穆埃克认为，这将有助于寻找被盗牲畜并解决所有权纠纷。

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穆埃克还表示，数字记录可帮助更快确定口蹄疫或裂谷热疫情的源头、实施检疫限制并开展有针对性的疫苗接种。他称该系统是国家“One Health”战略的一部分。

法律框架与扩展

截至2026年7月，试点县和国营农场正在登记牛。ANITRAC法案已通过国家层面的验证，而该系统的法规仍在制定中。肯尼亚政府计划将登记范围扩大至全国所有县和全部牲畜。

穆埃克表示，可追溯性对肉类、牛奶和皮革出口可能很重要，因为欧洲、阿拉伯联合酋长国、美国、中国和沙特阿拉伯的买家要求提供有关产品来源、食品安全和动物健康的数据。

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