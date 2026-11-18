在德国，大众汽车负责人奥利弗·布鲁姆在与IG Metall工会进行集体谈判前，为严格的削减成本方针辩护。雇主与工会之间的谈判将于下周在埃姆登开始。布鲁姆表示，集团正处于困难的经济形势中，而在本轮集体谈判中达成的协议应有助于在德国保留更多就业岗位，据Tagesschau报道。

高成本与不确定的产能利用率

布鲁姆称，与欧洲其他地区相比，大众汽车德国工厂的劳动力成本高出一倍以上。与此同时，员工代表强调，员工已在2024年集体协议期间为节约作出了贡献。他们还指出，工资成本仅占集团总成本的10%至15%。

大众汽车负责人回应称，所有领域都有必要节约成本。他列举了改变公司运营条件的因素，包括美国关税、中国竞争加剧，以及导致成本上升的全球危机和冲突。

布鲁姆表示，对于大众汽车位于汉诺威、埃姆登和茨维考的工厂，以及奥迪位于内卡苏尔姆的工厂，目前尚未能保证在2030年代获得具有经济效益的产能利用率。据他称，大众和奥迪品牌正在为这些厂址寻找解决方案。奥斯纳布吕克工厂的一个可能选项仍是为国防工业开展业务，但集团不会生产武器系统。这涉及军用运输和防御系统。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

投资与奥迪美国工厂

未来几年，大众汽车计划在全球投资1350亿欧元。许多员工担心，集团将把很大一部分资金投向德国以外，包括用于改造西班牙和葡萄牙的工厂以生产紧凑型电动汽车，以及建设计划中的美国奥迪工厂，后者耗资约40亿欧元。

布鲁姆保证，德国仍是大众汽车的主要投资方向之一，尽管公司会仔细评估每一项支出。在沃尔夫斯堡，集团已经取消了一项与转向电动汽车有关的、原计划投入数十亿欧元的投资，其中包括放弃采用大型铸造部件的新生产方法。

布鲁姆还承认，德国媒体对奥迪负责人格尔诺特·德尔纳参加唐纳德·特朗普的竞选活动反应负面。他解释说，公司在建设工厂时必须与地方当局打交道。奥迪在美国建厂的计划仍需获得监事会批准。

关注我们在