在巴西圣保罗，法拉利领队弗雷德里克·瓦塞尔在墨西哥大奖赛首圈事故后与刘易斯·汉密尔顿和夏尔·勒克莱尔举行了会面。他提醒车手，在圣保罗大奖赛前，车队利益必须是他们的优先事项。

墨西哥之后的谈话

据天空体育报道，谈话于周四晚间在英特拉格斯赛道进行。瓦塞尔指出，会面进展顺利：参与者能够澄清各自的立场，之后车队将注意力转向下一场比赛。

在墨西哥城比赛的首圈，两辆法拉利赛车在争夺领先位置时于第四个弯道驶出赛道。该媒体认为，这一事件为红牛车手马克斯·维斯塔潘获胜创造了机会。赛后，汉密尔顿批评了勒克莱尔，并谈到需要更明确地界定队友之间的竞争规则，以避免今后发生此类情况。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

车队高于个人竞争

瓦塞尔表示，两位富有竞争力的车手之间积累了一些不满，因为他们经常并排发车。同时，他表示，法拉利的主要原则没有改变：车手必须尊重彼此、品牌、车队，以及基地和赛道上的工作人员。

法拉利领队承认，车队在墨西哥遭遇了集体失利，因为其车手曾位居第一和第二，但未能赢得比赛。他补充说，两名速度快且经验丰富的车手之间的竞争既有积极的一面，也有困难的一面，但车队已准备好处理这样的时刻。

在赛季最后四场比赛之前，排名车手积分榜第三的汉密尔顿领先勒克莱尔14分。排位赛中，勒克莱尔以10比9领先；而在正赛成绩方面，汉密尔顿则以相同比分领先。

关注我们在