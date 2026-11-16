巴西圣保罗大奖赛后，梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示，车队可能会在赛季最后三场比赛中优先考虑乔治·拉塞尔，以帮助这位英国车手在一级方程式车手积分榜上获得第二名。拉塞尔排名第三，落后红牛车队的马克斯·维斯塔潘17分，领先法拉利车手刘易斯·汉密尔顿1分。

第二名之争

据天空体育新闻报道，梅赛德斯已经锁定本赛季两项冠军。基米·安东内利在墨西哥站成为世界冠军，而车队一周后在巴西赢得了车队总冠军。

沃尔夫指出，梅赛德斯希望拉塞尔拿到尽可能多的积分，并希望他能以第二名结束锦标赛。他表示，车队仍需确定具体做法，但完全支持这名车手的方案是可能的。

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在最后三站比赛前，维斯塔潘积279分，拉塞尔积262分，汉密尔顿积261分。查尔斯·勒克莱尔以249分和兰多·诺里斯以246分紧随其后。

赛季评估与2027年准备

拉塞尔在9月赢得阿塞拜疆大奖赛后，经历了一段艰难的比赛期，并失去了车手积分榜前两名的位置。沃尔夫相信，这名28岁的车手明年能够恢复状态，并指出困难时期是最优秀运动员成长的一部分。

梅赛德斯领队还认为，2027年的冠军争夺将更加艰难。他指出梅赛德斯、法拉利、迈凯伦和红牛之间的竞争正在加剧，并强调车队将利用最后几场比赛寻找机会，以改进下赛季的赛车和动力单元。

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