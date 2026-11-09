在巴西，梅赛德斯车队领队托托·沃尔夫呼吁不要将意大利车手基米·安东内利与三届世界冠军艾尔顿·塞纳相提并论。与此同时，正如TimesLIVE报道，塞纳家族成员开玩笑地称这位20岁车手可能成为“塞尼尼亚”——“小塞纳”。

沃尔夫反对过早比较

沃尔夫强调，塞纳无论作为一个人还是作为一名车手，都是赛车运动中的杰出人物。他表示，这样的比较会给这名20岁的运动员带来过大压力，因此在其职业生涯的这个阶段，他不希望将安东内利与这位巴西人作比较。

这位梅赛德斯领队同时也高度评价了塞纳家族对这位意大利人的态度。他指出，这位传奇车手的亲人从安东内利身上看到了与塞纳的某些相似之处，但认为这名年轻车手仍需要继续发展。

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英特拉格斯周末

在圣保罗大奖赛前夕，安东内利与塞纳家族成员会面，坐进了三届世界冠军曾驾驶参赛的1986年莲花赛车座舱，还参观了他的墓地。这位意大利人此前曾称塞纳是自己童年时期的英雄，并称赞了他的奉献精神、激情和同理心。

上周，安东内利在墨西哥锁定了一级方程式世界冠军头衔，成为该系列赛历史上最年轻的世界冠军。在圣保罗的比赛中，他从第二位发车并取得领先，但随后在第一个Senna S弯道打转，最终获得第五名。迈凯伦车手兰多·诺里斯夺冠，而梅赛德斯赢得了车队总冠军。

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