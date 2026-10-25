尼日利亚卡诺州希斯巴委员会负责人阿米努·达乌拉瓦表示，在2027年大选期间，他不会为任何政客助选。据《Premium Times》报道，他于周六在Facebook页面上发布了相关帖文。

对批评的回应

这一声明是在达乌拉瓦被纳入卡诺州全体进步大会党（APC）竞选顾问委员会而受到批评的背景下作出的。委员会中的宗教人士名单还包括阿卜杜拉希·萨利赫·巴基斯坦，他曾任尼日利亚国家朝觐委员会主席。

达乌拉瓦在一则豪萨语帖文中与政治活动保持距离，称自己不是政治人物，也不会为任何人助选。他希望获胜者将是一位公正、同情贫困人士、保护其权利并致力于改善其生活的人。

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这位希斯巴委员会负责人还祝愿该国拥有诚实、可靠且敬畏上帝的领导人，他们会将人民利益置于个人利益之上。同时，他没有直接评论自己被纳入APC顾问委员会一事，也没有评论其在阿巴·卡比尔·优素福州长政府中的工作；消息来源称该政府由APC领导。

神职人员之间的分歧

尼日利亚北部的一些伊斯兰宗教人士公开支持总统博拉·蒂努布连任。8月，在与APC州长及其他政治人物会面后，来自该国北部的500多名伊斯兰学者和神职人员支持了他。

与此同时，10月，Ko Da Naka平台的1000多名神职人员与AFAQ教育基金会合作，呼吁蒂努布重新考虑竞选第二个任期的打算。他们提到安全问题、经济困难以及高技能专业人士离开该国的情况。

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