新加坡华侨银行（OCBC）集团运营与技术主管普拉文·拉伊纳表示，针对银行的网络攻击不是会不会发生的问题，而是什么时候发生的问题。金融机构不仅应专注于预防攻击，还应关注快速发现事件、遏制事件并恢复系统，《财富》报道。

自9月以来，韩国金融业遭遇了一系列网络攻击：监管机构在37家公司记录了40起事件，其中包括银行、经纪和保险公司、储蓄银行以及加密货币交易所。研究人员将9月的攻击与Artex联系起来，这是一种基于人工智能、可自动化入侵系统的工具。

利用人工智能进行防护

拉伊纳表示，OCBC使用人工智能进行网络防御，因为人类无法以同样的速度应对代理型人工智能的攻击。该行正在其系统周围构建人工智能防护层，并定期开展红队演练，期间由专门团队模拟真实攻击者的行动。

OCBC团队还与行业其他参与者开展培训，并支持漏洞赏金计划。道德黑客可以报告发现的安全问题，并因此获得奖励。

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自主研发与量子安全

拉伊纳自2008年起在OCBC工作。同年，该行一个小型团队开发了一款iPhone应用程序，成为新加坡三家本地银行——OCBC、DBS和UOB——中由其中一家推出的首个数字银行应用程序。目前，该行技术团队约有600至700名员工，产品主要由内部自主开发。

7月，OCBC推出了Avatar Banking应用程序，为私人银行客户提供全天候可用的虚拟客户经理。测试版最初向50名客户提供，到2027年第一季度，该行计划将这一业务领域的所有客户接入该平台。

此外，OCBC正在为量子计算风险做准备，因为量子计算可能破解传统加密技术。该行已向100多名员工培训量子技术基础知识，并正与大学及ST Engineering公司开展试点项目。

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