威廉姆斯车队领队詹姆斯·沃尔斯称，车队在2026年一级方程式赛季中的糟糕成绩只是暂时下滑。正如天空体育报道，他还承认，在成功的上个赛季之后，车队对自身成就略显过于陶醉。

威廉姆斯成绩下滑

威廉姆斯在2025年车队积分榜中排名第五，这是该队自2017年以来的最佳成绩。然而，在一级方程式技术规则发生重大变化、引入新动力单元和底盘后，车队失去了位置。

在2026赛季还剩三站时，威廉姆斯在11支车队中排名第九，积12分。相比之下，该队上个赛季以137分完赛。据该媒体报道，车队的车手卡洛斯·塞恩斯和亚历克斯·阿尔本对这一成绩非常失望。

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车队内部变化

沃尔斯在The Fast and the Curious播客中表示，在车队的发展道路上会出现挫折。他认为，当前阶段是有益的，因为威廉姆斯已经进行了重大内部变革，这是迈向下一步所必需的。

这位威廉姆斯负责人表示，在规则相对稳定的情况下，车队能够打造一辆相当不错的赛车，但规则变化总会暴露薄弱环节。沃尔斯还称，他并未因有关其职位的猜测而感到压力，董事会也支持车队克服困难。

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