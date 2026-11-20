美国一项涉及42名患有肥胖、糖尿病前期和脂肪肝的成年人的临床研究显示，生酮饮食在四至五个月内使肝脏脂肪含量平均减少67%。地中海饮食组和低脂饮食组的这一指标下降了45%，尽管三个组的参与者均减去了约10%的初始体重，ScienceDaily报道。

比较三种饮食方案

参与者被随机分配至生酮饮食、地中海饮食和以植物性食物为重点的低脂饮食。研究团队为他们提供全部餐食，并每周安排与营养师的咨询。

在生酮组中，碳水化合物占每日热量的4%，脂肪占73%。在地中海饮食组中，这两个比例分别为50%和35%；在低脂组中，则为70%和15%。研究人员根据个人情况调整饮食热量，以使所有参与者达到相当的减重效果。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

糖尿病前期指标的变化

干预结束时，所有组的体脂量均有所减少，胰岛素敏感性得到改善。同时，生酮组约一半参与者不再符合糖尿病前期标准。地中海饮食组中有29%的参与者出现这一结果，遵循低脂植物性饮食者中这一比例为7%。

生酮组还观察到胰高血糖素水平最大幅度的升高，以及胰岛素水平最大幅度的下降。研究第一作者、圣路易斯华盛顿大学医学院的马克斯·彼得森表示，尽管其饮食中脂肪占比最高，该组参与者的血脂或胆固醇水平并未升高。

研究结果发表在《Cell Metabolism》期刊上。作者指出，这项研究规模较小，且仅持续四至五个月，因此需要规模更大、持续时间更长的研究来评估这些效果的持续时间。

关注我们在