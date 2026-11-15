澳大利亚一国党宣布，凯瑟琳·德夫斯是新南威尔士州议会立法委员会，即上议院的四名候选人之一。该州选举定于3月13日举行。据《卫报》报道，德夫斯此前曾作为自由党候选人参加联邦选举。

该党的其他候选人

除德夫斯外，一国党还推出了阿农·维泽尔，他是一名来自亨特地区的建筑工人，目前担任参议员肖恩·贝尔选区办公室的工作人员。该党还提名了来自达博的农场主、教师和八个孩子的母亲曼蒂·斯蒂尔，以及来自该州南海岸的救生员丹尼尔·希尔。

一国党新南威尔士州领导人迈克·纽曼称，这些候选人是“来自现实生活的人”，而不是职业政治人物。目前，该党仅宣布了一名州议会下议院候选人，即在塞斯诺克选区参选的纽曼本人。同时，他表示，一国党计划在下议院全部93个选区提名候选人。

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德夫斯的政治经历

2022年，澳大利亚前总理斯科特·莫里森选择德夫斯作为自由党在联邦沃林加选区的候选人。她的竞选活动伴随着争议，其中包括她将反跨性别者活动与反对大屠杀相提并论之后。

德夫斯表示，她于9月加入一国党。她称，自己担忧燃料、住房和能源成本上涨，并批评了多元化、平等与包容政策以及净零排放路线。如果当选，德夫斯计划推动修改该州有关歧视、仇恨言论、煽动仇恨和出生证明的法律。

据该报报道，一国党要求参加州选举的候选人签署保密协议，禁止他们与媒体讨论可能的提名事宜。

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