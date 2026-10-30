韩国KF-21 Boramae战斗机首次在黄海上空与美国空军飞机编队飞行。上周五，隶属第16战斗机联队第156战斗机中队的一架KF-21参加了此次联合飞行，《韩国先驱报》报道。

两国飞机

美方投入了U-2S“龙女”高空侦察机，以及F-35和F-16战斗机。韩国空军除KF-21外，还使用了F-35、F-15K和FA-50。

此次飞行在韩美联合空中演习“自由旗帜”开始前进行。该演习每年举行两次，以加强盟军部队的互操作性。

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为“自由旗帜”做准备

韩国空军一名代表表示，此次联合飞行旨在让KF-21在“自由旗帜”演习前获得经验。美国第七航空队称，这项名为“友谊飞行”的活动展示了美国和韩国空军在朝鲜半岛的互操作性与战备状态。

韩国于7月完成KF-21的研发。该项目于2015年启动，旨在替换其空军中老旧的美国制造F-4和F-5机队。首架量产型KF-21于上个月被分配至第16战斗机联队。该国计划在2027年年中或年底前部署更多此类飞机，并在2030年初前部署超过100架KF-21。

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