在以色列，哈巴德-卢巴维奇运动与海法拉比法庭前主席格达利亚·阿克塞尔罗德拉开了距离，此前他的一封手写哈拉卡信件曝光。据《耶路撒冷邮报》援引《国土报》报道，阿克塞尔罗德在信中称，与阿拉伯政党合作的犹太政治人士适用“din rodef”原则。

拉比信件的内容

据《国土报》报道，阿克塞尔罗德称，这种合作会给圣地以及世界各地的以色列人民带来危险。他尤其指的是邀请阿拉伯政党加入政府联盟，或在联盟之外依赖其支持。

报道指出，犹太法中的“din rodef”原则涉及追赶者，并允许为拯救被追赶的人而使用致命武力。伊加尔·阿米尔援引这一原则，为1995年刺杀以色列总理伊扎克·拉宾辩护。在这起谋杀案发生前，极端主义拉比曾表示，拉宾就《奥斯陆协议》进行的谈判使犹太人面临危险。

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要求展开调查

一批以色列安全部门前负责人和军方人士呼吁警方调查阿克塞尔罗德的行为，怀疑其煽动谋杀。他们在致警察调查与情报部门负责人博阿兹·巴莱特的信中，请求传唤该拉比问讯，并警告存在再次发生政治暗杀的风险。

哈巴德-卢巴维奇在以色列的发言人、拉比希米·塞加尔表示，该运动的官方宗教裁决仅由其拉比法庭作出。据他称，阿克塞尔罗德不是该法庭成员，在该运动中没有领导职务，这封信反映的是他的个人立场。议员奥费尔·卡西夫也呼吁国家检察官阿米特·伊斯曼启动刑事调查。

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