在一次被阿纳多卢通讯社描述为以色列发动的袭击后，哈马斯要求召集加沙地带、巴勒斯坦停火协议调解方和担保方举行紧急会议。据该通讯社报道，袭击造成三名食品分发点工作人员死亡，他们当时正向流离失所的巴勒斯坦人运送食品。

运送食品的车辆遇袭

据巴勒斯坦官方通讯社瓦法社报道，约在中午，袭击击中了一辆在加沙市西南部泰勒哈瓦地区运送食品的车辆。除三人死亡外，还有人员受伤。

哈马斯呼吁调解方向以色列施压，要求其履行停火协议规定的义务，并保护平民和人道工作人员。

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该组织的要求

该组织还要求允许食品和人道物资不受阻碍地进入加沙地带。哈马斯指责以色列将人道行动作为目标，并利用饥饿和人道援助胁迫巴勒斯坦人，呼吁采取具体行动，而非仅仅谴责。

据该通讯社报道，周五，该组织已在其与以色列关联的袭击发生后呼吁调解方进行干预。哈马斯称，当时有七名巴勒斯坦人死亡，房屋也被摧毁。

根据加沙卫生部最新数据，截至周四，自2025年10月签署停火协议以来，因以色列违反停火制度，已有1662名巴勒斯坦人死亡，另有6007人受伤。

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