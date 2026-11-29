在巴勒斯坦加沙地带，哈马斯表示，和平委员会未能获得以色列许可，让巴勒斯坦技术官僚委员会进入加沙。该组织发言人哈泽姆·卡西姆称，这体现了和平委员会的软弱，阿纳多卢通讯社报道。

委员会在开罗

卡西姆表示，由阿里·沙阿特领导的委员会已在开罗停留数月。他呼吁委员会成员公开说明，究竟是什么阻碍他们在加沙地带开始工作。

哈马斯发言人还呼吁各方协助委员会进入该飞地，以便其开始援助和重建工作。该组织重申已准备好移交全部管理权力。

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计划实施延误

11月20日，《新消息报》刊登了一份和平委员会文件，其中称，如果以色列未就哈马斯作出的承诺采取相应措施，以色列可能成为和平计划的障碍。7月，该巴勒斯坦组织同意了向加沙管理国家委员会移交权力并解除武装的路线图。

11月9日，和平委员会表示，以色列延迟批准人道主义物资入境以及履行《沙姆沙伊赫人道主义议定书》规定的义务，加剧了加沙的人道主义危机。

以色列与哈马斯根据美国支持的计划于2025年10月达成的停火协议，至今尚未得到全面落实。根据加沙卫生部的最新数据，自协议生效以来，因以色列违反停火，已有1705名巴勒斯坦人死亡，另有6163人受伤。阿纳多卢通讯社还报道称，以色列控制着加沙地带70%的领土。

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