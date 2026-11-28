哈马斯表示，该组织领导人哈利勒·哈亚之子伊兹·丁·哈亚及其家人在以色列当天上午对巴勒斯坦加沙城一处住宅公寓发动的空袭中幸存。哈马斯高级官员巴塞姆·纳伊姆称，袭击造成数人受伤，其中包括伊兹·丁·哈亚的儿媳；据他所知，没有人员死亡。

《日本时报》报道，援引路透社消息称，以色列军方没有立即评论该组织的声明。哈马斯称，目标是一处住宅公寓，并将此次袭击与以色列国防部长伊斯拉埃尔·卡茨对哈利勒·哈亚发出的威胁联系起来。该组织还指责以色列试图破坏2025年的停火协议。

哈马斯领导人的家人

巴塞姆·纳伊姆称，1997年出生的伊兹·丁·哈亚是哈利勒·哈亚最后一名在世的儿子。据他称，这名哈马斯领导人的另外四个儿子死于以色列军队的行动。纳伊姆还表示，在周五的袭击后，他一名已故儿子的家人幸存。

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伊兹·丁·哈亚是哈马姆·哈利勒·哈亚的双胞胎兄弟。纳伊姆称，哈马姆·哈利勒·哈亚在2025年以色列针对卡塔尔哈马斯领导人的袭击中死亡。哈利勒·哈亚本人于7月被任命为哈马斯总领导人，当时逃过了暗杀企图。

加沙地带的其他袭击

巴勒斯坦医务人员称，周五另外两次以色列袭击造成5名巴勒斯坦人死亡。医疗消息人士称，在拉法，3人死亡，另有2人受伤。一名以色列军方发言人表示，军方袭击了3名武装人员，但未提供细节。

另有2人在加沙城死亡。巴勒斯坦医务人员称，他们在无国界医生组织办公室担任警卫。该组织确认这两名男子是其警卫，并呼吁追究袭击责任人的责任。以色列军方承认死者曾在该组织工作，但称他们是冒充人道主义工作人员的哈马斯武装人员。

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