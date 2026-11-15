哈马斯领导人哈利勒·哈亚呼吁开展国际紧急救援行动，援助巴勒斯坦加沙居民。当地强降雨淹没了流离失所者营地，并损坏了数千处临时住所。据阿纳多卢通讯社报道，哈马斯表示，哈亚在致阿拉伯和穆斯林国家的信中请求向该地区运送帐篷、取暖用品、燃料以及用于修复污水和排水网络的设备。

关于人道准入的要求

哈亚表示，由于以色列限制援助和重建材料进入，以及住房和重要基础设施遭到破坏，加沙的人道局势正在恶化。他呼吁加大国际社会对以色列的压力，以全面落实停火协议，包括从加沙全面撤出，并遵守在沙姆沙伊赫签署的人道主义议定书。

这位哈马斯领导人还要求联合国机构和人道主义组织获得不受阻碍的准入，并允许受托管理该地区的巴勒斯坦全国委员会进入。他的其他呼吁包括为安全住所、基础设施修复和恢复工作提供资金。

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洪涝规模

根据联合国人道主义事务协调厅的数据，洪涝已影响超过20万名巴勒斯坦人，超过4万个家庭居住的住所遭到损坏。世界卫生组织警告称，95万名流离失所的巴勒斯坦人居住在易受洪水影响的地区；其中超过40万人处于高风险区域。

哈马斯表示，在此前两天内，哈亚与参与斡旋停火安排国家的官员进行了联系，寻求紧急援助和落实该协议。他还呼吁联合国安全理事会就不断恶化的人道主义危机举行公开紧急会议。

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