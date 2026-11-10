哈马斯指责和平委员会歪曲加沙洪灾情况——阿纳多卢通讯社

11月10日，哈马斯指责和平委员会歪曲加沙地带洪灾情况，并忽视以色列在阻碍落实美国支持的和平计划中所扮演的角色。据阿纳多卢通讯社报道。

围绕计划的相互指责

哈马斯在一份声明中否认应对落实路线图的延误负责，称该组织和其他巴勒斯坦派别已同意该路线图。同日早些时候，和平委员会批评以色列延迟允许必要物资进入，称此举加剧了人道主义危机。同时，该委员会呼吁哈马斯履行其承诺，包括放下武器并移交执政权力。

哈马斯承认和平委员会对以色列的批评，但表示，该组织认为这种批评未考虑以色列对阻挠落实唐纳德·特朗普总统计划所负有的更广泛责任。该组织还援引埃及、卡塔尔和土耳其三国调解方于8月3日发表的一份声明，其中称以色列的违规行为正在破坏计划的第二阶段。

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有关援助的要求

哈马斯表示，将维持生命所必需的援助用作政治筹码，违背了人道主义和法律义务。该组织称，装载避难材料的货物仍停留在加沙境外，而流离失所的家庭正遭受洪水和严寒之苦。

该组织要求开放过境点，以便在不附加政治或安全条件的情况下运送人道主义援助、避难材料和重建物资。它还呼吁制定时间表和核查路线图执行情况的机制，包括以色列军队撤离以及将管理加沙的巴勒斯坦委员会开始工作。哈马斯呼吁和平委员会公布一份关于已履行和逾期承诺以及应对延误负责者的报告。

恶劣天气的后果

据政府媒体办公室称，周五晚间袭击加沙的风暴淹没了超过7万顶帐篷，并导致数十面因战争受损的墙体倒塌。加沙民防部门称，周日晚些时候，在代尔拜莱赫，一处沙堤坍塌压向帐篷，造成两名妇女和三名儿童死亡。

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