泰瑞尔·哈顿以五杆优势赢得在朱美拉高尔夫庄园举行的DP世界巡回赛锦标赛。根据天空体育的报道，这位英格兰选手以低于标准杆15杆完成赛事，夺得个人第九个DP世界巡回赛冠军。

哈顿守住领先优势

在最后一个比赛日之前，哈顿领先一杆，并一直保持第一位置直至比赛结束。在后九洞，他在六洞区间内抓到四只小鸟球，扩大了对竞争对手的领先优势。

这位高尔夫球手以66杆完成最后一轮，比标准杆低六杆。他在终点时领先最接近的追赶者五杆。

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麦克罗伊超越查卡拉

罗里·麦克罗伊在赛事中获得第二名，并在赛季Race to Dubai积分榜上超越了欧亨尼奥·查卡拉。麦克罗伊在最后一轮没有吞下柏忌，交出67杆的成绩。

凭借这一结果，麦克罗伊连续第五个赛季赢得Race to Dubai，并以八个Order of Merit冠军头衔追平科林·蒙哥马利的纪录。查卡拉与奥利弗·林德尔并列第三：两人均以低于标准杆八杆完成赛事，而查卡拉在最后一轮打出低于标准杆三杆。

查卡拉和林德尔跻身10名凭借Race to Dubai排名获得PGA巡回赛双重会员资格的球员之列。该组还包括雅各布·斯科夫·奥莱森、克里斯托弗·雷坦、弗朗切斯科·拉波尔塔、米凯尔·林德贝里和维克托·佩雷斯，他们并列第五名。

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