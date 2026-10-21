日本化学家 Kenso Soai 在日本东京就一种不对称自催化反应发表了演讲。对这一反应的研究使这位科学家获得了2026年诺贝尔化学奖。东京理科大学名誉教授向约2000人发表演讲，其中包括在线直播的参与者。

Soai反应

这位76岁科学家的讲座由日本化学会组织，《日本时报》报道。在被称为Soai反应的过程中，两种镜像分子形式之间的微小差异会被放大，直到其中一种形式开始占据主导地位。这一现象被比作左手和右手之间的差异。

这位科学家于1990年发表了与Soai反应有关的首批研究成果。在问答环节中，他表示希望探索导致左旋和右旋分子形式之间失衡的广泛可能原因。

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斯德哥尔摩颁奖典礼计划

讲座结束后，Soai在新闻发布会上表示，他感兴趣的是基础性、根本性问题。他还表示，希望能以愉快的心情前往斯德哥尔摩参加12月举行的诺贝尔奖颁奖典礼。

在即将于瑞典首都举行的讲座中，这位科学家计划介绍其工作的成果，并表彰同样研究过分子不对称性的19世纪法国化学家和微生物学家路易·巴斯德的贡献。

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