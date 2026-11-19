在苏格兰，外科医生穆罕默德·哈比卜呼吁警方对位于阿伯丁的阿伯丁皇家医院展开刑事调查。据内部专家报告称，2015年至2021年间，至少19名患者因手术引发的严重不良事件死亡，《卫报》报道。

医院顾问哈比卜表示，自2021年以来，他多次报告肝脏和胰腺外科部门存在的风险。他认为，医院内可能有数十名患者不必要地死亡。

专家结论

哈比卜表示，负责管理该医院的NHS Grampian已委托审查其投诉以及另一名举报人的陈述。由该外科医生的律师阿米尔·安瓦尔公布的内部报告得出结论称，19起死亡与手术引发的严重不良事件有关。

两名外部专家——分别来自爱丁堡大学和利兹大学的外科教授——在2022年指出，2017年至2020年间，阿伯丁肝脏和胰腺外科部门的死亡率达到18%。根据他们的数据，此类手术后的全国平均死亡率为2%至3%，取决于患者的状况。

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哈比卜还报告了在该审查结束后发生的4起患者在手术期间或术后死亡事件。2026年3月，另一名外部专家向医院管理层表示，复杂手术期间持续居高不下的死亡率是系统性失灵的迹象。此后，肝脏和胰腺外科部门被关闭。

当局和NHS Grampian的回应

苏格兰首席大臣约翰·斯温尼称公开的数据极其令人担忧，但未支持对NHS Grampian系统性失误进行刑事调查的要求。他表示，领导层变动和紧急改革应确保必要的改进。

NHS Grampian首席执行官劳拉·斯凯夫-奈特表示，彻底审查已经进行，尽管其中一些环节仍在持续。她指出，新信息将通过临床、管理和法律程序加以审议，并将在必要时通知患者及其家属。

上周，监管机构苏格兰医疗改进局指出，NHS Grampian的领导层存在非常严重的缺陷，尤其是在报告的透明度和准确性方面存在问题。同时，该报告记录了一起因严重不良事件导致的死亡。苏格兰政府表示，是否可能开展刑事调查的决定权属于苏格兰警察局。

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