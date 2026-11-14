美国女子冰球队在海宁举行的世锦赛四分之一决赛中以14比0大胜丹麦队，晋级半决赛。据《卫报》报道，美国队全场完成85次射正，创下该赛事单场纪录。

美国队从开场便占据优势

卫冕冠军在比赛前八分钟内便以5比0领先，第三节开始前优势已扩大到10球。这是美国队与丹麦队首次交锋。

泰勒·海斯在第57秒首开纪录，并以1球3次助攻结束比赛。卡罗琳·哈维和海莉·斯卡穆拉各进两球、各送出三次助攻。凯莉·潘内克得到4分，贡献两球和两次助攻。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

凯西·奥布莱恩、格蕾丝·祖姆温克尔、莱拉·爱德华兹和海莉·斯卡穆拉均取得1球1助攻。亚历克斯·卡彭特和杰西·康弗也为美国队进球。守门员格温妮丝·菲利普斯扑出8次射门，完成零封。

射门纪录与半决赛对阵

丹麦队首发守门员埃玛-索菲·诺德斯特伦在第三节开始前完成51次扑救。随后她被卡罗琳·比约格斯塔德替换，后者又扑出20次射门。美国队的85次射门超过此前世锦赛纪录——美国队在1997年对阵瑞典队的比赛中完成的82次射门。

半决赛中，美国队将对阵以6比0击败德国队的芬兰队。另一组对阵中，加拿大队将迎战瑞典队：加拿大队在四分之一决赛中以3比2战胜捷克队，瑞典队则以1比0击败瑞士队。

关注我们在