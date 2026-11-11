在美国芝加哥，一项面向患有单心室先天性心脏病儿童的试点合唱项目显示，参与者的部分呼吸指标和心理情绪健康状况有所改善。该研究发表于《Pediatric Cardiology》期刊，纳入了14名8至16岁的患者，他们均接受了以Fontan手术为终点的外科治疗。

为期八周的项目

据News-Medical报道，该项目由芝加哥Ann & Robert H. Lurie儿童医院与西北大学比嫩音乐学院共同开发并测试。八周期间，参与者每周接受30分钟个人声乐课程和60分钟集体课程。他们还获得了包含歌唱和呼吸练习的在线计划访问权限。

项目结束后，研究人员记录到部分呼吸功能指标有所改善。儿童还报告称，与抑郁和幸福感相关的评分有所改善。家长注意到儿童的学校功能以及抑郁和焦虑指标均有改善。

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患者状况的特点

单心室儿童通常需要接受三次外科手术，最后一次是在大约三至四岁时进行的Fontan手术。在这些手术中，静脉血被绕过心脏引流至肺动脉。血液被动地进入肺部——依靠呼吸和压力变化，而非心脏泵的工作。

尽管这些手术具有挽救生命的作用，此类患者的肺部可能较弱，运动耐受力也较低。研究负责人肯德拉·沃德表示，合唱团让参与者获得了伙伴感，也较少觉得自己与同龄人不同。团队希望在2027年启动针对该项目的更大规模多中心研究。

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