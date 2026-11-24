在萨格勒布，北马其顿议长阿夫里姆·加希与克罗地亚议长戈尔丹·扬德罗科维奇讨论了该国加入欧盟道路上的障碍。扬德罗科维奇确认，克罗地亚将为斯科普里融入欧洲的愿望以及推进加入谈判提供政治和技术支持，阿纳多卢通讯社报道。

宪法条件

由于与邻国保加利亚长期存在争端，北马其顿的欧洲一体化进程仍然受阻。根据2022年商定的欧盟谈判框架，该国必须修改宪法，明确承认保加利亚人为居住在该国的族群之一。

斯科普里表示已准备好解决宪法问题，但希望获得保证，即在满足这一要求后不会出现新的双边条件。北马其顿代表多次表示担忧，身份认同、语言或历史争端等问题可能延缓加入欧盟的进程。

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通过拟议修正案需要获得三分之二议员的支持，但这一支持迄今尚未得到保障。保加利亚坚持执行现行欧盟谈判框架，并反对修改已商定的条件。北马其顿于2005年获得欧盟候选国地位，并于2022年正式启动谈判。

议会合作

在会晤期间，双方还表示愿意加强议会和双边合作。他们讨论了委员会、友好小组和行政机构之间的互动，以及两国议会秘书处之间可能达成的协议。

根据克罗地亚议会的数据，该国已在北马其顿完成17个由欧盟资助的结对项目，另有4个项目正在进行。这些项目涵盖公共财政、司法系统、教育、农业、交通和公民社会。扬德罗科维奇还希望北马其顿克罗地亚社群的处境能够进一步改善。

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