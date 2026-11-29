克罗地亚籍汉堡球员马里奥·武什科维奇在因兴奋剂问题被禁赛四年后重返德甲赛场。在对阵拜仁、最终以0:0结束的比赛中，他踢满了90分钟，《明镜周刊》报道。

赛后精疲力竭

终场哨响后，武什科维奇跪倒在地，随后仰面躺下。当这名球员起身时，两名汉堡工作人员扶住了他。据这名球员称，他在比赛期间感觉很好，但到最后已完全筋疲力尽。

“这是一种难以置信的感觉。我非常开心，也非常自豪。我为了这一刻努力了四年，”武什科维奇说。他指出，赛后他的精神疲惫多于身体疲惫，因为面对这样的对手必须始终保持专注：一个小失误就可能受到惩罚。

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EPO案件

武什科维奇于2022年因使用促红细胞生成素，即EPO，进行兴奋剂违规而被禁赛。这种物质会刺激红细胞生成，并改善血液输送氧气的能力。这名球员与其法律团队多年来在体育法庭对相关指控提出申诉，但未获成功。

2024年8月，体育仲裁法庭在上诉程序中维持了该处罚，并将其期限增加至四年。瑞士联邦法院支持了这一决定。尽管遭到禁赛，汉堡仍与武什科维奇签订了新合同。对阵拜仁的比赛是他在德甲的首场比赛，而在漫长的停赛期间，他只能私下保持状态。

汉堡主教练梅林·波尔钦在赛后称赞武什科维奇：“他的表现完全符合我对他的预期。”

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