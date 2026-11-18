法国波尔多大学的研究人员发现，65岁及以上人群长期感到孤独，与相比未报告孤独感的人群罹患痴呆症风险增加38%有关，News-Medical报道。

研究如何进行

科学家分析了一项法国研究的数据，该研究从1988年到2018年跟踪了3777名65岁及以上的人。在最初八年中，研究人员多次询问参与者的孤独感，并将其分为三组：从未感到孤独的人、报告过一两次孤独感的人，以及在三次或四次访视中感到孤独的长期孤独者。

到1995—1996年的第二阶段随访时，仍有1540名参与者。在随后的20年中，其中560人被诊断患有痴呆症，占36.4%。在未报告孤独感的人群中，33.1%的参与者被发现患有痴呆症；在偶发孤独组中为34.5%；在长期孤独组中为49.1%。

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孤独不等于独居

作者在分析中考虑了年龄、性别、教育程度、居住条件、健康状况、服药情况和抑郁症，以及参与者死亡数据。同时，这项研究也存在局限性：孤独感仅根据一个问题的回答进行评估，因此该评估未涵盖关系质量或是否有有意义的活动。

长期孤独的参与者中，29.6%并非独居。研究人员指出，不应仅根据居住条件评估社会风险。研究结果发表在同行评审期刊《Aging & Mental Health》上。

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