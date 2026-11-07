在台湾台北，艺术家黄博远凭借项目《在“肉店排队”下寻找一只鼻子》获得台北艺术奖最高奖项。该项目关注威权时代的纪念碑在被拆除或迁移后如何获得新的意义。据《台北时报》报道，这位26岁的艺术家从276份申请中脱颖而出。他将获得55万新台币，约合16,767美元。

拆除后的纪念碑

黄博远在自2023年开始的立陶宛艺术驻留期间，以及去年在捷克的艺术驻留期间，创作了竞赛项目中展出的两件作品。他的研究延续了此前围绕台湾蒋介石雕像的创作，艺术家在这些作品中使用了3D打印和数字技术。

其中一件作品将桃园的慈湖纪念雕塑公园——那里安放着迁移后的蒋介石雕像——与立陶宛南部德鲁斯基宁凯附近的格鲁塔斯公园进行对照。格鲁塔斯公园展出从公共空间拆除的苏联时代纪念碑。艺术家表示，这两个地点都成为旅游场所，从而改变了人们对这些曾经象征政治权力的物体的看法。

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布拉格纪念碑与数字记忆

该项目的另一部分聚焦于已被拆除的布拉格斯大林纪念碑。它的捷克语绰号fronta na maso意为“肉店排队”：由于雕像群像排队等候的人们，纪念碑因此得名。黄博远探究有关这座建筑的记忆如何保存在网络上的笑话、口述故事和都市传说中，并使人们能够通过幽默谈论历史创伤。

作品使用了生成式人工智能、视频和3D打印。借助这些技术，该项目探究数字工具如何填补历史记忆中的空白。台北艺术奖十位决赛入围者的作品将在台北市立美术馆展出至2027年2月14日。

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