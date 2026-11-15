胡塞武装距亚丁60公里——法国24台

在也门，胡塞武装距离亚丁约60公里。亚丁是该国获得国际承认的政府的临时首都。法国24台援引法新社的军方和政府消息人士报道称。

向亚丁推进

据政府军中的四名军方消息人士和两名政府消息人士称，胡塞武装已控制马卡提拉和马达拉巴地区，并正向亚丁推进。法新社消息人士表示，胡塞武装已部署在马达拉巴地区的哈拉兹营地，距离该市约60公里。

官员还表示，胡塞武装已夺取马卡提拉地区的战略阵地，以及也门西南部拉赫季省最大地区马达拉巴和阿拉地区的大部分区域。

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政府军重新部署

在沙特阿拉伯领导的军事联盟支持下，也门政府周日宣布，已完成从曼德海峡附近地区撤出最后一批部队的工作。部队被重新部署，以在当前形势需要的地方加强兵力；确保亚丁及邻近省份的安全被列为优先事项。

军方官员此前告诉法新社，随着胡塞武装向南推进，政府军已开始在亚丁周边修筑沙袋防御工事并挖掘隧道。在亚丁与拉赫季之间的道路沿线，胡塞武装与当地抵抗力量在联盟空中支援下交战后，数十座建筑被毁。

此前的袭击

近几周来，胡塞武装多次袭击亚丁。根据政府军方消息人士的说法，10月15日对总统府的袭击造成4人死亡。胡塞武装此前曾在2015年战争初期试图夺取亚丁，但这一尝试没有成功。

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