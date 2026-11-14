胡塞武装威胁也门首都萨那数十所私立学校，若拒绝让学生和教师参加集会，将处以罚款并予以关闭。学校消息人士称，这些活动旨在支持胡塞武装在塔伊兹及其他战线的军事升级，并颂扬该组织领导人阿卜杜勒-马利克·胡塞。Asharq Al-Awsat对此进行了报道。

该报消息人士表示，萨那及其郊区的私立学校被命令每周至少组织三次学生游行或集会，地点在校内和邻近街道。他们称，这缩短了课程时间，并将学校变成政治宣传和动员的场所。

要求每周举行三次集会

萨菲亚、萨宾、阿扎勒、瓦赫达和塔赫里尔地区的学校管理人员正在抵制这些要求。家长也向校方施压，威胁因教学受扰以及开展与教育无关的活动而让孩子退学。胡塞武装未获承认政府的教育部则威胁对这些学校实施一系列制裁。

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通过续期许可证施压

教育工作者表示，胡塞武装将每年续期许可证作为向学校管理层施压的手段，以迫使其执行动员计划。萨那一名不愿透露姓名的家长称，学校已告知家庭，儿童必须参加集会。他担心，这最终可能超出游行的范围。

一名来自阿扎勒地区的教师表示，此类活动占用了基础学科的时间，而拒绝动员学生或强迫他们高喊胡塞武装口号的教育工作者，会受到纪律处分的威胁。该报指出，人权组织和联合国此前曾警告，在胡塞武装控制地区存在对儿童进行意识形态灌输和军事招募的情况。

由于公立教育状况恶化和教师罢工，家庭曾将孩子转入萨那的私立学校；如今这些学校正面临财务收费和意识形态管控。据Asharq Al-Awsat报道，胡塞武装控制地区约17万名教师和教育工作人员自2016年以来未领取工资。

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