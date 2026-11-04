胡塞武装在萨那发放逾320个募款箱——Asharq Al-Awsat

在胡塞武装控制的也门首都萨那，该组织发起了一项在商店、餐馆、公司和购物中心设置募款箱的行动。据Asharq Al-Awsat报道，援引当地及商业消息人士的话称，场所业主被迫接受这些募款箱，筹集的资金据称用于支持军事行动，以及阵亡、受伤和失踪战斗人员的家属。

两天内超过320个募款箱

该媒体的消息人士称，在行动开始的头两天内，胡塞武装已向萨那多个地区的私营部门企业发放了超过320个募款箱。据称，他们接下来计划再发放约4000个募款箱，以覆盖该市其余地区及其郊区。

商贩抱怨称，胡塞武装代表和该组织的武装成员带着募款箱进入商店，要求在未经业主同意的情况下安装这些箱子。他们表示，员工和业主还被要求鼓励顾客捐款。该媒体的受访者称，募款箱空置可能成为威胁和向企业施压的借口。

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每日募款

Asharq Al-Awsat的消息人士表示，该组织成员被指示每天走访商业场所，收取募集到的资金，并将其转入属于胡塞武装高级领导人的银行账户。据其称，这项行动并不局限于募款箱中的捐款：企业主还被要求另行缴纳资金。

该媒体以化名拉姆齐称呼的一名店主表示，由于持续的检查和威胁，他有时会把自己的钱放进募款箱，以避免受到惩罚。萨那郊区一家餐馆的老板称，尽管销售额下降、运营成本上升，相关场所也面临要求额外付款的压力。

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