在也门，胡塞武装发起了一场针对沙特阿拉伯的信息宣传活动，援引了与美国金融家兼性犯罪者杰弗里·爱泼斯坦有关的文件。NDTV报道称，该组织通过官方声明、视频、歌曲、演讲和网红帖文传播这些说法。

文件与指控

这场活动聚焦于美国司法部曾分批公布的文件。据NDTV援引《纽约时报》报道，这些材料称，与沙特王室有关联的人士曾向爱泼斯坦寄送带有卡巴天房帷幔图案的挂毯。卡巴天房是伊斯兰教最神圣的圣地。

上个月，沙特阿拉伯指控胡塞武装试图使用无人机和导弹袭击麦加。该组织否认了这些指控。《纽约时报》称为胡塞武装“总统”的马赫迪·马沙特在该组织的媒体上表示，据称袭击麦加的是那些将卡巴天房覆盖物交给爱泼斯坦的人。

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活动的传播

马沙特的消息被胡塞武装的不同平台广泛转发。拥有超过270万X平台粉丝的也门喜剧演员穆斯塔法·马马里发布了一段与此有关的视频，一名来自也门的传统音乐家则创作了一首关于这些说法的歌曲。

胡塞武装领导人阿卜杜勒-马利克·胡塞也在其演讲中多次提及爱泼斯坦。据该媒体报道，自美国司法部公布文件后，沙特官员未就胡塞武装的指控或有关挂毯的报道发表公开评论。

沙特阿拉伯支持也门获得国际承认的政府，胡塞武装正与该政府进行内战。

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