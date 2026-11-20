在沙特阿拉伯首都利雅得，一枚胡塞武装炮弹击中阿卜杜拉国王金融区（King Abdullah Financial District）的一座塔楼。沙特阿拉伯主权财富基金所在地的建筑有数层受损，邻近建筑也受到损坏。据UPI报道，援引沙特民防部门消息，未有人员伤亡。

各方声明

沙特民防部门称，对民用基础设施的袭击违反国际人道法，并指责胡塞武装采取敌对行动。

胡塞武装军事发言人叶海亚·萨里阿表示，该组织两次袭击利雅得金融区——一次在黎明时分，另一次在晚间。他说，只要沙特阿拉伯继续在也门针对平民和民用基础设施采取行动，这些地点就将继续成为目标。

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其他宣称的目标

萨里阿还报告称，袭击目标包括朱拜勒的Al-Sadaf石化公司、哈米斯穆谢特空军基地以及利雅得的哈立德国王机场。沙特官员没有立即证实这些消息。

沙特阿拉伯外交部谴责此次袭击，并表示该国拥有充分且合法的自卫权。该部门还呼吁国际社会和联合国安理会常任理事国履行义务、落实相关决议，并谴责胡塞武装的袭击。

胡塞武装与得到沙特阿拉伯支持的也门国际承认政府之间的也门内战自2014年以来持续至今。2022年达成的脆弱停火在很大程度上暂停了战斗，但战斗于7月恢复，并持续加剧。

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