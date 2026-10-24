在也门，胡塞武装在过去两周内拨款，在萨那及其他城市的市场购买数百辆摩托车，以移交给前线的武装人员。知情人士称，这导致车辆供应减少、价格上涨，Asharq Al-Awsat报道。

在五座城市采购

该报消息人士称，用于购买摩托车的资金被拨用于在萨那、阿姆兰、荷台达、扎马尔和伊卜进行采购。他们表示，这些车辆被用于军事行动，包括运送武装人员和物资，以及转移死者和伤员。

消息人士将采购活动增加与近几周对胡塞武装增援部队和车辆的空袭，以及严重的燃料短缺联系起来。他们称，摩托车能够穿行于沟壑、干涸的河床和复杂地形，而重型军用车辆在这些地区通行困难。

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当地居民面临价格上涨

萨那居民向该报表示，对许多人来说，摩托车不仅是交通工具，也是收入来源：它们被用于配送、运输货物和通勤。根据他们的评估，价格上涨使低收入工人和年轻人更难购买此类车辆。

萨那南部一家摩托车销售店的店主在匿名条件下表示，胡塞武装代表在过去两周内从他那里购买了数十辆摩托车。他说，单辆车的价格取决于型号和性能，介于28万至50万也门里亚尔之间。他还表示，需求增加进一步限制了当地居民购买用于工作的摩托车的机会。

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