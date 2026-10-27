胡塞武装在不到一个月内第三次从也门伊卜省向塔伊兹前线调遣军事增援。据Asharq Al-Awsat报道，消息援引当地消息人士。

据该媒体的消息人士称，该组织继续招募伊卜省居民，以弥补损失并向前线阵地补充新战斗人员。消息人士称，胡塞武装同时在其控制地区动员居民和部落代表时面临越来越大的困难。

伊卜省被称为主要兵源地

知情消息人士表示，伊卜省已成为胡塞武装招募战斗人员、以加强塔伊兹阵地的主要地区。根据他们的数据，按新兵数量计算，其后依次为达马尔省、胡塞武装控制的首都萨那及其郊区，以及阿姆兰省。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

据该媒体报道，伊卜市一名几天前从塔伊兹前线逃离的年轻居民讲述了招募方式。他称，自己报名参加军事训练时，以为训练是为对抗以色列而进行的，但后来被派往塔伊兹作战。

当地活动人士的担忧

居民和当地消息人士还表示，伊卜省被用作袭击塔伊兹及其他地区的跳板。活动人士呼吁当地社区代表和伊卜省的家庭抵制招募青年的行动，并防止居民区及邻近地区被变成军事设施和发射弹道导弹的阵地。他们表示，这对平民及其财产构成威胁。

关注我们在