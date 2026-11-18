在也门，胡塞武装已推进至霍尔-奥梅尔沿海地区，距该国事实首都亚丁以西约100公里。与此同时，据《The National》援引安全消息人士和专家报道，对亚丁发动地面进攻不太可能迫在眉睫。

反胡塞武装撤退

近几日，反对胡塞武装的部队放弃了多处重要阵地，主要位于西南部城市塔伊兹附近。当地的战斗已持续数周。一名也门安全官员表示，在取得领土进展后，胡塞武装目前距亚丁约100公里。

安全与政治专家阿里·阿什-沙巴尼表示，夺取亚丁将对国际航运构成威胁，并可能为胡塞武装打开通往索科特拉岛、红海和非洲之角的道路。他认为，该组织也可能将重点放在与东部哈德拉毛和舍卜沃省反胡塞武装部队的战斗上，或聚焦于沙特阿拉伯边境附近的对抗。

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可能实施围困而非进攻

胡塞武装表示，无意袭击亚丁。一名来自萨那的消息人士也称，胡塞武装并不寻求控制曼德海峡，因为该海峡已在其导弹射程之内。萨那自2014年以来一直由该组织控制。该消息人士表示，该组织9月控制红海战略港口穆哈期间开展的行动，旨在保障海峡安全，而非封锁海峡。

阿什-沙巴尼认为，胡塞武装可能不会占领亚丁，而是会对其实施围困，类似于塔伊兹的情况。据该媒体报道，自10月以来，胡塞武装一直包围该城市及与也门政府结盟的部队。因此，数百万居民面临人道主义危机以及食品、燃料、水和医疗用品获取受限的风险。

协调问题

周一，领导反胡塞联盟的沙特阿拉伯将该联盟指挥官法赫德·萨勒曼更换为法亚德·鲁瓦伊利。周三，也门议会还通过了一项将胡塞武装认定为恐怖组织的法律；该文件的一项条款规定，该组织成员不会在未来的解决方案中获得豁免权。战争研究所的分析人士将与也门政府结盟的部队遭受的军事失败归因于其分裂以及缺乏协调。

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