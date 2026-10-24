胡塞武装称袭击沙特阿拉伯设施——France 24

与伊朗结盟的也门胡塞武装称，其袭击了沙特阿拉伯的机场和石油设施。据France 24报道，当时沙特当局尚未证实这些消息。目前也不清楚这些袭击是否击中了该王国境内的目标，或是否被拦截。

关于袭击目标的声明

胡塞武装发言人叶海亚·萨里表示，该组织袭击了利雅得的哈立德国王国际机场、延布的一处沙特阿美设施、拉比格的一座炼油厂、原油输送泵站以及东西输油管道。

他表示，目标还包括达曼的法赫德国王国际机场、纳季兰的一座机场以及哈米斯穆谢特的一处空军基地。以沙特阿拉伯为首的联军表示，其于周六摧毁了两枚由胡塞武装向延布和塔伊夫方向发射的弹道导弹。

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对亚丁的袭击与民防警告

也门国际承认政府的内政部表示，两枚胡塞武装导弹击中了港口城市亚丁的海岸警卫队总部，第三枚则击中了塔瓦希地区的一栋海岸警卫队建筑。萨里还声称，胡塞武装袭击了亚丁纳斯尔营地和海军基地内由沙特阿拉伯支持的部队集结地。以沙特阿拉伯为首的联军未对这一说法发表评论。

当天早些时候，沙特阿拉伯民防部门曾短暂警告塔伊夫、延布、麦加和吉达居民可能面临危险。约10分钟后，该部门表示威胁已经过去。本月初，胡塞武装警告航空公司不要使用沙特阿拉伯领空，但麦加和麦地那上空的领空除外。

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