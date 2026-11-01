胡塞武装夺取拉赫季省阿尔马克提拉城堡——Asharq Al-Awsat

胡塞武装夺取了也门拉赫季省北部历史悠久的阿尔马克提拉城堡，并向阿尔纳法克地区及哈伊贾特·阿卜德山口附近高地推进。与此同时，政府军表示已击退胡塞武装在塔伊兹市东南部阿尔阿克鲁德战线发起的攻势，据《Asharq Al-Awsat》报道。

争夺山区通道的战斗

据当地消息人士称，政府军在“巨人旅”和国民盾牌部队的支持下，仍控制阿尔马克提拉地区的大部分区域。据这些消息人士称，他们击退了进攻，并在山口山脚及瓦迪苏克鲁布地区摧毁了胡塞武装增援部队的纵队。

政府部队继续发动反攻以夺回失去的阵地，同时调遣增援力量并动员部落武装人员。塔伊兹以南和东南方向的冲突集中在阿尔阿克鲁德和卡赫兰方向，以及该市以西的阿尔达巴卜地区。

报道还提到，对达马尔和荷台达地区胡塞武装阵地的空袭，其中包括拜吉勒区。空袭还打击了哈伊贾特·阿卜德山口地区的阵地，以及塔伊兹西南方向阿尔萨希公路沿线的阵地。

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有关在焦夫推进的声明

与此同时，也门武装部队第一紧急师宣布，已收复焦夫省行政中心哈兹姆以东的军事阵地和战略高地。军方表示，战斗结束后，胡塞武装人员撤离了杜海达山附近的阵地。

军方还表示，已缴获武器和弹药仓库，并摧毁胡塞武装的军用和装甲装备。军方声称，该组织数十名武装人员被打死或打伤，另有部分人员被俘。

也门总统领导委员会于11月1日发布两项人事任命法令：少将侯赛因·阿吉·阿里·阿瓦迪被任命为贝达省省长，少将阿明·阿里·阿基米被任命为焦夫省省长兼焦夫军事轴线指挥官。

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