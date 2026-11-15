胡塞武装在萨那释放600名被拘留者——阿纳多卢通讯社

胡塞武装在也门首都萨那单方面释放了600名被拘留者。国际红十字委员会证实了这一消息，阿纳多卢通讯社报道。

红十字国际委员会的作用

红十字国际委员会表示，其代表在释放前与被拘留者进行了单独谈话，并为他们有尊严地返家提供了帮助。该组织强调，并非由其决定具体释放谁以及释放多少人。

据红十字国际委员会称，此次释放由胡塞武装全国战俘事务委员会发起，并非在《斯德哥尔摩协议》框架内进行。该委员会还表示，应各方请求，愿意在未来与也门冲突相关的被拘留者释放、转移和遣返中充当中立调解人。

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胡塞武装代表的声明

胡塞武装全国战俘事务委员会负责人阿卜杜勒·卡德尔·穆尔塔达证实释放了600人。据他称，自也门战争开始以来，胡塞武装已单方面累计释放2612名被拘留者。

也门政府未立即就这一声明发表评论。2018年12月，也门政府与胡塞武装在斯德哥尔摩谈判后同意交换战俘和被拘留者。当时，双方相关人员总数超过1.5万人。

上个月，红十字国际委员会报告称，胡塞武装释放了159名被拘留者。也门武装冲突自2014年9月以来持续至今，当时胡塞武装夺取了萨那及其他数个省份。2015年3月，由沙特阿拉伯领导的联盟进行干预，以支持也门得到国际承认的政府。

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