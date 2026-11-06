起亚计划于2027年下半年在韩国和欧洲开始销售PV7电动厢式车。据Electrek报道，面向全球市场的乘用版将提供最多九个座位，而韩国将提供最多可载11名乘客的版本。

PV7基于E-GMP.S平台打造，较小的PV5也采用该平台。新车车长为5350毫米、车宽为1995毫米、车高为1990毫米，轴距为3500毫米。作为对比，PV5的车长为4695毫米。起亚于9月在德国汉诺威举行的IAA Transportation展会上发布了PV7。

乘用版和货运版

该车型在销售初期将提供Passenger和Cargo版本。未来，该公司计划推出23种车型变体。家庭七座版将配备Long-Rail Easy Remove Seats座椅，可移动或拆除座椅以改变车厢布局。九座版本将提供带第四排座椅或不带第四排座椅的选择。

PV7 Cargo将配备双座或三座驾驶室，货运空间最高可达6.1立方米。High Roof版本将提供最高8立方米的空间。Cargo Long版本的载重能力最高为1165公斤，紧凑型车型最高为1200公斤。Cargo Long的装载高度将为550毫米，空间预计可容纳最多三个欧标托盘。

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电池和充电

起亚将为PV7提供两款镍钴锰电池，容量分别为71.5千瓦时和96.2千瓦时。Long Range货运版按WLTP工况计算的续航里程将超过460公里。起亚表示，即使在满载情况下，该车辆也能行驶近400公里，并保留350升行李空间。

PV7在销售初期将采用前轮驱动，随后公司计划增加全轮驱动版本。前驱动力系统的功率将达到200千瓦，即268马力，扭矩为420牛·米。得益于800伏架构，电池在功率为350千瓦的直流快速充电站可在约25分钟内从10%充至80%。

起亚将在临近销售开始时公布PV7的价格。

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